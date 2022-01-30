علاء عبدالعال: أثق في الاستمرار بالممتاز رغم صعوبة الموقف

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يؤمن علاء عبدالعال، مدرب إيسترن كومباني، في قدرات لاعبي فريقه في الاستمرار في الدوري الممتاز في ظل الصراع القائم على الهبوط بنهاية جدول ترتيب الدوري العام.

وكان إيسترن كومباني قد تعادل مع طلائع الجيش بهدف لكلا منهما في الجولة الـ30 من الدوري الممتاز.

وقال علاء عبدالعال في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: «التعادل خارج معلبنا نقطة مهمة في مشوارنا بالجدول الصعب للغاية».

وأضاف: «نسعى للمنافسة على الاستمرار في الدوري وهو ما أثق فيه في قدرات لاعبينا رغم صعوبة الموقف».

وأكمل علاء عبدالعال: «طلائع الجيش يملك جهاز فني مميز ويلعب على ملعبه بشكل مميز في الموسم الحالي، والتعادل أمامه أمر جيد».

وأتم: «لاعبو فريقي ظهروا بشكل جيد وكنا نتمنى أن نخرج بالفوز من هذه المباراة الصعبة».