 جانتس يعقد اجتماعا تقييميا لوقف إطلاق النار مع حركة الجهاد الإسلامي - بوابة الشروق
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جانتس يعقد اجتماعا تقييميا لوقف إطلاق النار مع حركة الجهاد الإسلامي

وكالات
نشر في: الإثنين 8 أغسطس 2022 - 4:35 م | آخر تحديث: الإثنين 8 أغسطس 2022 - 4:35 م

عقد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين؛ لتقييم اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "الجهاد الإسلامي.

وقال مكتب جانتس في بيان، إن الأخير أعرب خلال الاجتماع عن تقديره الكبير للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، مبينا أن وزير الدفاع وجه القوات الأمنية بمواصلة الاستعداد العملياتي في كافة المجالات والعمل على الاستفادة من انجازات العملية لتحقيق الاستقرار والسلام.

وبحسب البيان، أصدر جانتس تعليمات للمسؤولين بإعداد فرقة عمل لتعزيز الدفاعات في بلدات جنوب إسرائيل، وخاصة تلك القريبة من الحدود مع قطاع غزة.


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