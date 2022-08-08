مرتضى منصور يكرم الطالبة الثالثة على الثانوية العامة بحضور شيكابالا

قام مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بتكريم الطالبة عائشة طه حسن الأولى على الثانوية العامة بمحافظة الإسكندرية والثالثة على الشعبة الأدبية على مستوى الجمهورية هي وأسرتها مساء الأحد في مقر النادي.

وأحضر مسئولو الزمالك تورتة للاحتفال بالطالبة وأسرتها في مقر القلعة البيضاء.

ومنح مرتضى الطالبة وأسرتها العضوية الشرفية خلال تكريمها، في مكتبه بمقر القلعة البيضاء .

كما حرص محمود عبد الرازق " شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على التواجد في مكتب رئيس النادي أثناء تكريم الطالبه، ومنحها قميص الزمالك.

من جانبه، حرص والد الطالبة على توجيه الشكر لـ مرتضى منصور على هذه اللفتة الطيبة بتكريم نجلته بعد نجاحها في الثانوية العامة.