جيش الاحتلال: سرايا القدس أطلقت نحو 1000 صاروخ على إسرائيل

قال جيش الاحتلال، إن سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أطلقت نحو ألف صاروخ على إسرائيل خلال ما أسماه "التصعيد الأخير".

وذكر بيان لجيش الاحتلال: "استغرقت عملية الفجر 56 ساعة قبل بدء الهدنة، التي تم الاتفاق عليها بوساطة مصر وبدأت الليلة الماضية، الساعة 23:30".

وأضاف: "نتيجة للهجمات الناجحة التي شنتها قوات الدفاع الإسرائيلية، التي استهدفت كبار قادة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.. أطلقت الجهاد الإسلامي حوالي 1000 صاروخ، سقط حوالي 200 على أراضي قطاع غزة".

وأضاف: "بناء على تقييم الوضع تقرر رفع القيود على الجبهة الداخلية بشكل تدريجي حيث سيتم فتح جميع الطرقات التي تم اغلاقها في منطقة غلاف غزة كخطوة أولية. سكان الغلاف ليسوا بحاجة للبقاء بالقرب من المناطق المحصنة. وستتم اعادة عمل القطارات بين سديروت وأشكلون من الساعة 12:00 ظهرًا".

بناء على تقييم الوضع تقرر رفع القيود على الجبهة الداخلية بشكل تدريجي حيث سيتم فتح جميع الطرقات التي تم اغلاقها في منطقة غلاف غزة كخطوة أولية. سكان الغلاف ليسوا بحاجة للبقاء بالقرب من المناطق المحصنة.

سيتم اعادة عمل القطارات بين سديروت وأشكلون من الساعة 12:00 ظهرًا#الفجر_الصادق pic.twitter.com/LcOFHksL3q — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 8, 2022

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت عن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي استمر ثلاثة أيام، والتي بلغت 44 شهيداً بينهم 15 طفلاً و4 نساء وإصابة 360 بجراح مختلفة.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي برعاية مصرية، حيز التنفيذ على الساعة الحادية عشرة والنصف من أمس الأحد، وفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

وساد الهدوء مناطق قطاع غزة والمدن والبلدات في الداخل الفلسطيني المحتل، بعد دخول وقت وقف إطلاق النار.