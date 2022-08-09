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محافظ بورسعيد يدعم المصري بـ5 ملايين جنيه قبل مواجهة الأهلي

زيـاد الميـرغني
نشر في: الإثنين 8 أغسطس 2022 - 11:52 م | آخر تحديث: الإثنين 8 أغسطس 2022 - 11:52 م

حرص اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، على دعم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري بمبلغ مادي قدره 5 ملايين، وذلك قبل المواجهة المقبلة للفريق في مسابقة الدوري الممتاز أمام النادي الأهلي.

المصري البورسعيدي من المقرر أن يلتقي في التاسعة من مساء الأربعاء المقبل مع النادي الأهلي، ضمن الجولة 30 بمسابقة الدوري الممتاز، حيث تُقام المباراة على استاد برج الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

وحرص، محافظ بورسعيد حرص على تلبية مطلب إبراهيم حسن مدير الكرة بفريق المصري، من أجل صرف جزء من مستحقات اللاعبين، قبل مواجهة الأهلي، وذلك لتحفيز الفريق على تحقيق نتيجة جيدة خلال المباراة.

جدير بالذكر أن الفريق البورسعيدي يفتقد في مباراة الأهلي المقبلة للاعبه محمد عنتر، بسبب الإيقاف، فيما يحاول الجهاز الطبي تجهيز اللاعب إسلام أبوسليمة، للحاق بالمباراة.

المصري البورسعيدي يحتل حاليا المركز الثاني عشر بجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 33 نقطة، جمعها من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 12 مواجهة، فيما تلقى 10 هزائم هذا الموسم.


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