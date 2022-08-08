قفزة بسعر صرف الدولار على المنصة الرسمية بلبنان بالتزامن مع إضراب البنوك

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة اللبنانية قفزة كبيرة اليوم على المنصة الرسمية لمصرف لبنان المركزي "صيرفة"، وذلك بالتزامن مع الإضراب الذي نفذته البنوك العاملة في لبنان اليوم الإثنين، في مستهل تعاملات الأسبوع.

وارتفع سعر الصرف على المنصة بمقدار 300 ليرة لكل دولار في يوم واحد ليسجل 26100 ليرة بعد أن ختم تعاملات الأسبوع الماضي على متوسط سعر 25800 ليرة لكل دولار، وهو ما يترتب عليه زيادة في جدول أسعار الوقود الذي يصدر دوريا مع كل تغير في سعر الصرف، بالإضافة إلى سعر فواتير الاتصالات والإنترنت وعدد من الخدمات التي باتت مرتبطة بسعر منصة صيرفة صعودا وهبوطا.

وكان سعر الصرف في السوق غير الرسمية وفي مكاتب الصرافة قد شهد ارتفاعا ملحوظا منذ الدعوة للإضراب يوم الخميس الماضي، حيث سجل اليوم 31 ألف ليرة لكل دولار.

ومن المقرر أن تعود البنوك للعمل بعد غد الأربعاء، نظرا لتعطيل العمل في جمع المؤسسات والإدارات الحكومية بلبنان غدا بمناسبة ذكرى عاشوراء.