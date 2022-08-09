إلغاء 10 رحلات بسبب إضراب الأطقم الجوية في شركة ريان اير بإسبانيا

لم تتأثر حركة الطيران في إسبانيا سوى بقدر ضئيل ببدء إضراب أطقم الضيافة الجوية في شركة ريان اير، وهو الإضراب المزمع أن يستمر لشهور.

وأعلنت نقابة "يو إس أو" اليوم الاثنين عن إلغاء عشر رحلات جوية بسبب الإضراب فضلا عن تأخر ما يصل إلى 111 رحلة.

وقالت الشركة الايرلندية للطيران منخفض التكاليف إن الإضراب سيتسبب " في حد أدنى من الاضطراب إن وجد".

يذكر أن الأطقم الجوية التابعة لريان اير الموجودة في إسبانيا تطالب بتحسين ظروف العمل.

كانت الإضرابات الأولى التي تم تنظيمها في حزيران/يونيو وتموز/يوليو الماضيين باءت بالفشل، وفي أعقاب ذلك أعلنت النقابتان المختصان "يو إس أو" و "سيتكوبلا" الإسبانيتان نهاية الشهر الماضي تنظيم إضرابات في الفترة بين 8 آب/أغسطس الجاري و7 كانون الثاني/يناير المقبل أسبوعيا من الاثنين حتى الخميس.

وقالت النقابتان إن ريان اير لا تلتزم بالقوانين الإسبانية الخاصة بالعمل وترفض أي تفاض.

وتطالب النقابتان الشركة بالالتزام "بقوانين العمل الأساسية" التي تتضمن منح العاملين أجازة سنوية لمدة 22 يوما من العمل وتنفيذ قانون الصحة والسلامة المهنية بالإضافة إلى زيادة الأجور إلى مستوى ما قبل الجائحة.

وأثرت إضرابات ريان اير على العديد من المطارات في إسبانيا منها مطار مدريد وبرشلونة ومايوركا وملقة وإشبيلية وبالنسيا وجيرونا وابيثا وسانتياجو دي كومبوستيلا.

وتنص التشريعات الإسبانية على الإبقاء على "الحد الأدنى من الخدمات" أثناء الإضرابات، ولهذا السبب لا يجوز إلغاء إلا جزء صغير نسبيا من الرحلات، وعلى سبيل المثال تم إلغاء رحلة واحدة من الرحلات المتجهة من مطار مايوركا إلى هامبورج ورحلة واحدة من الرحلات في الاتجاه العكسي.