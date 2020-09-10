الصين تقدم دعما من أجل إعادة مئات الآلاف من مسلمي الروهينجا من بنجلاديش إلى ميانمار

أكدت الحكومة في بكين لحكومة دكا تقديم المساعدة لإعادة مئات الآلاف من مسلمي الروهينجا الذين يعيشون في مخيمات ببنجلاديش، حيث شيدت الصين حوالي 3 آلاف منزل لإيواء العائدين.

وتستضيف بنجلاديش أكثر من مليون من مسلمي الروهينجا في مخيمات مكتظة بعد هروبهم من الاضطهاد العنيف في ميانمار ذات الأغلبية البوذية. وعبر نحو 750 ألف شخص الحدود بعد أن شنت ميانمار حملة قمع عسكرية ضد أقلية الروهينجا في عام 2017.

وقال وزير خارجية بنجلاديش أي كي عبد المؤمن في مؤتمر صحفي إنه التقى بنظيره الصيني وانج يي في دكا يوم الأحد.

وأوضح عبد المؤمن أن الوزير الصيني قال خلال الاجتماع أن بلاده شيدت بالفعل 3 آلاف منزل في ولاية راخين بميانمار للعائدين المحتملين.

وأضاف:"ستنسق الصين أيضا من أجل تقديم دعم غذائي أولي لهم بمجرد عودتهم".

وقال الوزير "يجب أن نشكر الصين على موافقتها على القيام بذلك"، مضيفا أنه جار التحقق من هوية اللاجئين.

وذكر مسؤولون أن ميانمار قامت حتى الآن بالتحقق من هوية حوالي 58 ألف شخص حيث أرسلت بنجلاديش بيانات استدلالية تتعلق بأكثر من 800 ألف لاجئ يعيشون في المخيمات الواقعة في منطقة كوكس بازار في جنوب شرقي البلاد.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية في بنجلاديش شهريار علم: "لقد أحرزت الصين تقدما في حل أزمة الروهينجا ونريد أن ينتهي الوضع".

يشار إلى أنه بعد فشل جهود الإعادة إلى الوطن مرتين في عام 2019، سهلت الصين عقد اجتماع مع بنجلاديش وميانمار لتحقيق انفراجة في كانون الثاني/يناير 2021. وتوقفت المفاوضات لأكثر من عام بسبب جائحة كوفيد-19.

وباءت محاولات الإعادة بالفشل بسبب عدم ثقة اللاجئين في حكومة ميانمار.