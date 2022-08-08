تونس: خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب بالموسم المقبل

أكد ديوان الحبوب التونسي، وضع خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة القمح الصلب خلال موسم الحبوب المقبل، من خلال التوسع في المساحات المخصصة والرفع من الإنتاج وتوفير المدخلات، خاصة من البذور والأسمدة وإعادة هيكلة منظومة التأطير والإرشاد الزراعي، مشيرًا إلى أنه سيتم في إطار هذه الخطة توفير التمويلات اللازمة لإنجاح موسم الحبوب المقبل.



وأوضح الديوان التونسي، في بيان له، أن كميات الحبوب المجمعة حتى الخامس من أغسطس الجاري بمختلف مناطق الإنتاج البلاد بلغ 7.433 مليون قنطار منها 6.683 مليون قنطار للقمح الصلب، و0.343 مليون قنطار للقمح اللين، و0.407 مليون قنطار للشعير وتريتكال.



وأكد الديوان، أنه تم الإعداد لحسن قبول هذه الكميات والمحافظة عليها وتوجيهها سواء للاستهلاك بالنسبة للقمح الصلب، والقمح اللين أو لتجديد المخزونات الاحتياطية من البذور العادية بالنسبة للشعير.



ولفت إلى أن الكميات المجمعة ستمكن، من تأمين الاحتياجات من القمح الصلب حتى نهاية العام الجاري، باعتبار أن معدل الاستهلاك الشهري حوالي مليون قنطار، علمًا بأن عمليات توريد مادتي القمح اللين والشعير متواصلة باعتبار حجم الكميات المجمعة والاستهلاك الشهري.



وأشار ديوان الحبوب التونسي، إلى أنه يتم العمل على تعبئة الموارد المالية اللازمة داخليا وخارجيا، بتضافر جهود الأطراف المعنية لضمان مواصلة توريد الكميات المبرمجة لسدّ الاحتياجات من القمح اللين والشعير، ولتمويل توريد كميات من القمح الصلب لتغطية الاحتياجات خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2023 حتى بلوغ موسم التجميع المقبل.