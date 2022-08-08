 الاتحاد الإفريقي وفرنسا يبحثان الجهود الدولية لحل الأزمة الليبية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاتحاد الإفريقي وفرنسا يبحثان الجهود الدولية لحل الأزمة الليبية

أ ش أ
نشر في: الإثنين 8 أغسطس 2022 - 10:27 ص | آخر تحديث: الإثنين 8 أغسطس 2022 - 10:27 ص

بحث رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي، مع وزيرة الشؤون الخارجية الفرنسية " كاثرين كولونا" الجهود الدولية لحل الأزمة الليبية.

واستعرض الجانبان - خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين وفقا لوكالة الأنباء الليبية - جهود تعبئة المجتمع الدولي لحل الأزمة الليبية، ومنطقة الساحل والقرن الإفريقي، بالإضافة لمناقشة الأوضاع بين روسيا وأوكرانيا وتداعياتها على الأمن الغذائي العالمي.

جدير بالذكر أن اللجنة رفيعة المستوى بالاتحاد الإفريقي تعتزم عقد مؤتمر جامع للمصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا ليكون مسارًا تكميليا حال فشلت الحوارات الأممية الجارية.


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