 محكمة أوكرانية: سجن جندي روسي 10 سنوات لارتكابه جرائم حرب - بوابة الشروق
الإثنين 8 أغسطس 2022 8:01 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد سلسلة انتصارات الفارس الأبيض.. برأيك من بطل الدوري العام ؟
النتـائـج تصويت

محكمة أوكرانية: سجن جندي روسي 10 سنوات لارتكابه جرائم حرب

د ب أ
نشر في: الإثنين 8 أغسطس 2022 - 6:36 م | آخر تحديث: الإثنين 8 أغسطس 2022 - 6:36 م

قضت محكمة أوكرانية بسجن جندي روسي في مدينة تشيرنيهيف بشمال أوكرانيا لمدة 10 سنوات بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وأفاد التلفزيون العام الأوكراني اليوم الاثنين، بأن المحكمة تيقنت من أن الجندي أطلق نيران دبابته على مبنى سكني متعدد الطوابق ، وأنه فعل ذلك تنفيذا لأمر بعد فترة وجيزة من بدء الحرب في نهاية فبراير الماضي، وأن ذلك تسبب في تدمير شقة في الطابق 10، ولكن لم يصب أحد بأذى.

وأقر الجندي بذنبه وأعلن أنه سيستأنف الحكم بشأن سجنه قبل أن يصبح نهائيا.

وفي مايو الماضي صدر حكم بالفعل على جندي روسي بالسجن مدى الحياة بتهمة قتل مدني أوكراني، ولكن تم لاحقا تقليص العقوبة إلى 15 عاما.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك