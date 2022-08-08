مباحثات جزائرية روسية حول مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية إقليميا ودوليا

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بحث وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، مع سفير روسيا لدى الجزائر فاليريان شوفايف، مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الإثنين، بمقر الخارجية الجزائرية بالعاصمة، للسفير الروسي الجديد الذي قدم له أوراق اعتماده كسفير فوق العادة ومفوضًا لروسيا لدى الجزائر.

وبحسب بيان وزارة الخارجية الجزائرية، استعرض الجانبان علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وروسيا، ولاسيما التحضيرات الجارية للاستحقاقات الثنائية القادمة.

من جانبه، أكد السفير الروسي تطلعه للعمل مع السلطات الجزائرية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وروسيا، تجسيدا للإرادة المشتركة لرئيسي البلدين الصديقين.