 رئيس لبنان يشيد بدعم بريطانيا لبناء الأبراج بطول الحدود الشرقية والشمالية لمنع التسلل - بوابة الشروق
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رئيس لبنان يشيد بدعم بريطانيا لبناء الأبراج بطول الحدود الشرقية والشمالية لمنع التسلل

الرئيس اللبناني ميشال عون
الرئيس اللبناني ميشال عون
أ ش أ
نشر في: الإثنين 8 أغسطس 2022 - 4:46 م | آخر تحديث: الإثنين 8 أغسطس 2022 - 4:46 م

أشاد الرئيس اللبناني ميشال عون، بالدعم الذي قدمته بريطانيا للجيش اللبناني، خصوصا بناء الأبراج على طول الحدود الشرقية والشمالية لضبط المعابر ومنع التسلل.

جاء ذلك خلال لقائه بالسفير البريطاني الجديد في لبنان هميش كويل اليوم بقصر الرئاسة ببعبدا.

وبحث عون مع السفير البريطاني العلاقات بين البلدين، حيث أكد السفير عزمه على تعزيز هذه العلاقات واستمرارها في المجالات كافة.

كما تناولت المباحثات موقف لبنان من المفاوضات الجارية لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، والمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي في إطار خطة التعافي الاقتصادي التي وضعتها الحكومة.


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