جوزيب بوريل: تفاوضنا وقدمنا نصا نهائيا للاتفاق النووي









وأضاف في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الاثنين، أن الأطراف تفاوضت وقدمت نصا نهائيًا للاتفاق النووي، مشيرًا إلى توقيع الاتفاق إذا وافقت عواصم الدول المتفاوضة على النص النهائي.



وأعلن مسؤول رفيع بالاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، انتهاء المحادثات بشأن صياغة مسودة نص الاتفاق النووي في فيينا.



وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي طلب عدم الكشف عن اسمه، ردا على سؤال مراسل وكالة «إرنا» الإيرانية: «إن الوفود المشاركة في المفاوضات ستغادر فيينا، وانتهت المفاوضات للتوصل إلى النص وقد أنتجنا نصًا.. ما يحدث الآن يتوقف على ردود الأطراف المشاركة».



وأوضح أن الاتحاد الأوروبي ينتظر رد مجموعة 4 + 1 والولايات المتحدة الأمريكية بشأن النص الحالي، وسيتصل مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي جوزيف بوريل، بوزراء خارجية الدول المشاركة في مفاوضات فيينا.



وردا على سؤال حول رأيه في موقف إيران من النص الحالي، قال: «ليس لدي معلومات وسيتم توضيح مواقف الأطراف بعد تلقي الإجابات».



وتابع: «انتهت المفاوضات لأننا توصلنا إلى النص، ولقد شارکنا بالمفاوضات لإعداد مسودة النص، والآن يتعين على عواصم الدول المتفاوضة اتخاذ قرار في هذا الصدد».



یذکر أن فريق التفاوض الإیرانی سيعود إلى طهران في غضون الساعات القليلة المقبلة، مع انتهاء هذه الجولة من المفاوضات، وستستمر المشاورات والاتصالات مع المنسق الأوروبي والأطراف الأخرى في المفاوضات.



وكان مسؤول رفيع بالخارجية الإيرانية أعلن في وقت سابق من اليوم، أن المنسق الأوروبي في مفاوضات فيينا إنريكي مورا عرض مقترحات حول المسائل العالقة بمفاوضات فيينا على الأطراف الأخرى ونحن قدمنا ردا أوليا عليها.



وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: «إن المقترحات التي عرضها مورا بحاجة لدراسة شاملة، وسنقدم ملاحظاتنا للمنسق الأوروبي وباقي الأطراف فور استكمالها».



واستطرد: «خلال جولة المفاوضات الأخيرة تبادلنا مواقفنا مع الأطراف الأخرى، وبحثنا عددا من مقترحاتنا وتم إحراز تقدم نسبي في بعض القضايا، المبدأ الأساسي لنا في المفاوضات هو ضمان حقوق ومصالح إيران».



وقال إن مخاوف فريق إيران المفاوض ،كانت تتمثل في كيفية تنفيذ الاتفاق، وتأمين المصالح الاقتصادية لإيران، وتقديم الضمانات لها بشأن تنفيذ المستدام للالتزامات من قبل الجانب الآخر، ومنع تكرار السلوك غير القانوني للولايات المتحدة.