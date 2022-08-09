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مدافع البنك الأهلي يوافق على الانتقال للزمالك

زيـاد الميـرغني
نشر في: الإثنين 8 أغسطس 2022 - 11:59 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 أغسطس 2022 - 12:06 ص

أبدى أحمد ياسين مدافع فريق الكرة بنادي البنك الأهلي، موافقته على الانضمام لصفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأبدى البرتغالي جوسفالدو فيريرا اعجابه بإمكانيات اللاعب في خط الدفاع، وطلب ضرورة التعاقد معه لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وينتظر أحمد ياسين موافقة مجلس إدارة نادي البنك الأهلي على انتقاله للقلعة البيضاء في الموسم الكروي الجديد.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها غدا الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.


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