البدري يواصل ثورة الإصلاح في وفاق سطيف ويستغني عن 3 لاعبين

واصل حسام البدري، المدير الفني لفريق وفاق سطيف الجزائري، ثورة التغيير التي يقودها في النادي منذ توليه المسؤولية الفنية قبل أسابيع قليلة، بطلبه الاستغناء عن خدمات الثلاثي إلياس حساني، وأيوب تازوتي، ورياض حميدة، بسبب تدني مستواهم الفني.

وأوضح النادي في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن قرار التخلي عن الثلاثي، جاء بناء على طلب من المدرب حسام البدري المدير الفني للفريق، بسبب عدم اقتناعه بمستواهم.

وأضاف البيان، أن البدري قرر تحويل الثلاثي رشيد بومسوس، ومهدي زراقي، ومحمد بلجنة، إلى الفريق الرديف؛ تمهيدا للشروع في التدريبات انطلاقا من الغد.

وذكر النادي أن إدارة الفريق تواصل تحركاتها، لدعم الكتيبة بعناصر جديدة، لمنح الإضافة المطلوبة للفريق، تحسبا للتحديات التي تنتظر الوفاق خلال الموسم الجديد 2022/2023.

ويشارك وفاق سطيف على عدة جبهات الموسم المقبل، على الصعيدين المحلي والقاري.

وكان النادي الجزائري تعاقد في الأيام القليلة الماضية مع ما يقرب من 7 صفقات جديدة لتدعيم الفريق في الموسم الجديد.