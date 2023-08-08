سمير فرج: إجراء انتخابات رئاسية واستبعاد «بازوم» منها السيناريو الأقرب بالنيجر

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن هناك 3 سيناريوهات متوقعة بشأن ما يحدث في النيجر بعد الانقلاب الذي قاده المجلس العسكري ضد الرئيس محمد بازوم.

وأوضح خلال حواره له ببرنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الإثنين، أن أول هذه السيناريوهات التي من الممكن حدوثها في أزمة النيجر، هو التدخل العسكري، ولكنه يرى أن هذا الأمر احتمال ضعيف، نظرًا لعدم وجود غطاء دولي لهذا التدخل، ولأن قوات النيجر مدربة بشكل جيد، بالإضافة إلى تأييد الشعب النيجري لهذا الانقلاب.

ولفت إلى أن إمكانية إعطاء مهلة إضافية من أجل التفاوض على الحل السلمي، وإجراء انتخابات رئاسية يستبعد فيها بازوم نهائيًا، وهو السيناريو الأقرب، أما عن السيناريو الثالث فهو يتمثل في احتمالية فرض عقوبات اقتصادية على النيجر.

وشدد على أن الضغوط الدولية لن تنجح في إعادة البازوم مرة أخرى لسدة الحكم بالنيجر، لأنه على ممر التاريخ لم يفشل أي انقلاب عسكري، منوهًا أنه يتوقع لعب الولايات المتحدة دورًا خفيًا في الأزمة خوفًا من تدخل روسيا أو الصين في هذا الملف.

وذكر أن الصين المستفيد الأكبر مما يحدث في النيجر، أكثر من روسيا ، لأن بكين اكتشفت حقل بترول بالنيجر، وتريد التدخل هناك، مقابل منح نيامي مجموعة من الإعانات.

وأعلن عسكريون في جيش النيجر، في ساعة مبكرة من صباح 27 يوليو الماضي، عبر التلفزيون الرسمي، عزل رئيس البلاد، محمد بازوم، واحتجازه في مقر إقامته وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال، مؤكدين أنهم قرروا وضع حد للنظام الحالي بعد تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصادية في البلاد.