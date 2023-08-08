الرئيس التشيكي: قد تقوم التشيك بدور أكبر في أفريقيا أكثر من ذي قبل

قال الرئيس التشيكي، بيتر بافيل، إنه من الممكن أن تقوم بلاده بدور أكبر في أفريقيا أكثر من ذي قبل، وذلك بعد اجتماع عقده مع رئيس موزمبيق، فيليب نيوسي، مساء أمس الإثنين.



ونقل راديو براغ التشيكي عن بافيل القول، إن تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية يصب في مصلحة أوروبا بأسرها، بغرض مواجهة نفوذ روسيا والصين في المنطقة.



وأوضح بافيل أن موزمبيق توفر فرصا للشركات التشيكية التي تعمل في صناعة الدفاع والرعاية الصحية والبنية التحتية الخاصة بالنقل وتصنيع المنتجات الزراعية والطاقة المتجددة.



ومن المقرر أن يبحث وفد موزمبيق فرص تعاون محددة مع ممثلي الشركات التشيكية اليوم الثلاثاء.