نصف مليون مشجع في مهرجان فيفا للجماهير بكأس العالم للسيدات

واصلت بطولة كأس العالم للسيدات المقامة حالياً في أستراليا ونيوزلندا تحقيق الأرقام القياسية بعد أن تخطى حاجز حضور مهرجان الفيفا للمشجعين، الذي يقام على هامش البطولة، نحو نصف مليون مشجع.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عبر موقعه الرسمي اليوم الثلاثاء أنه خلال النسخة الأولي من مهرجان مشجعي كأس العالم للسيدات، تم تحقيق نجاح كبير بالوصول لحضور نصف مليون مشجع.

وأضاف :"يشكل مهرجان فيفا للمشجعين جزءا أساسيا من بطولات كأس العالم للرجال ولكن هذه هي أول مرة يتم فيها تقديم تلك التجربة الجماهيرية الفريدة في جميع مدن بطولة كأس العالم للسيدات، المقامة بأستراليا ونيوزيلندا".

وأوضح :"استقبلت فعاليات مهرجانات الجماهير منذ إنشائها عام 2006 ما يقرب من 40 مليون زائر عبر خمس قارات، وزاد الاقبال عليها في بطولة كأس العالم للسيدات الحالية بوصول العدد إلى نصف مليون مشجع".

ويتم السماح للدخول إلى مهرجان فيفا للمشجعين مجاناً ، بجانب عرض مباشر للمباريات على شاشات كبيرة ويقدم أيضاً فقرات من الموسيقى والترفيه والثقافة المحلية و يقدم بعضاً من أبرز الأطعمة المحلية المُعدة من قبل طهاة حائزين على جوائز، بالإضافة أيضاً لأنشطة ممتعة للجماهير من جميع الأعمار.

واستضافت المهرجانات أيضاً بعضاً من أكبر الأسماء في صناعة الموسيقى الأسترالية والنيوزيلندية مثل الفنانين ليديهوك، جيسيكا موبوي، كيمبرا وسان سيسكو ضمن القائمة الطويلة من العروض البارزة المقدمة، جنباً إلى جنب مع المواهب المحلية الصاعدة.