وزير الاقتصاد اللبناني يحذر من مجاعة في بلاده بسبب فقدان المواد الغذائية الأساسية

حذر وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمين سلام في تصريحات لشبكة (سي.إن.بي.سي عربية) اليوم الثلاثاء من أن الشعب قد يتعرض إلى "مجاعة" بسبب فقدان المواد الغذائية الأساسية.

ونقلت الشبكة عن الوزير قوله "الحكومة تطعم الشعب اللبناني من بواخر القمح والتأخير خطر علينا، وهي تستعين بالقطاع الخاص لتخزين كميات من القمح والحبوب تكفي لأشهر قليلة".

وأشار سلام إلى أن بلاده "تحتضن أكثر من 2.5 مليون لاجئ عربي في ظل الظروف الاقتصادية السيئة"، مضيفا أنها تعاني من انعدام المخزون الاستراتيجي الاحتياطي من الحبوب منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وأكد الوزير على أن بلاده وصلت إلى "مرحلة حرجة وهي عدم قدرة مصرف لبنان (المركزي) على إعطاء أموال لدعم الاحتياجات الأساسية"، محذرا من أن الحكومة "ستكون عاجزة عن تأمين الحبوب في حال لم يكن هناك قرض من البنك الدولي".