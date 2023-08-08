قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن جهود فرق الإنقاذ البحري عكفت خلال الأيام الماضية على تكثيف جهود البحث؛ لإنقاذ طاقم القاطرة «فهد» وذلك إثر حادث التصادم مع إحدى السفن الصينية الذي أسفر عن غرق القاطرة، مشيرا إلى تكلل الجهود في إنقاذ 6 من الطاقم المكون من 7 أفراد .

وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر»، المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الإثنين، إلى نجاح فرق الإنقاذ على مدار يومين في انتشال جثمان شهيد الواجب «ريس ميكانيكي السيد على محمد موسى»، وتسليم الجثمان إلى ذويه أمس، داعيا المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

ونوه إلى قرب انتهاء عملية انتشال القاطرة من المياه بواسطة الرافعات وإخلاء المجرى الملاحي للقناة، معقبا: «جهود فرق الإنقاذ مستمرة حتى الآن، وصباح يوم الثلاثاء نبدأ في رفع السفينة».

وأوضح أن حركة الملاحة بالقناة تشهد سلالة في مرور السفن من الاتجاهين، منوها إلى حرص الهيئة على عدم إعاقة حركة السفن والملاحة.

وأشار إلى استمرار الهيئة في التحفظ على السفينة الصينية في ظل استمرار التحقيقات بشأن الحادث، معقبا: «التحفظ بسبب إجراءات قانونية من النيابة؛ ليست للهيئة دخل فيها، لكن من المتوقع انتهاء ومغادرة السفينة الثلاثاء بعد انتهاء التحقيق».