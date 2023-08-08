«الأوقاف» عن بيع أصولها: أهل الشر يستغلون أي حدث للعب على مشاعر الناس

رد الدكتور عبدالله حسن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، على شائعات «بيع الحكومة أصول وممتلكات للوزارة تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، بدعوى تلف حجج وأسانيد ملكيتها لأصحابها» بحريق المبنى، مؤكدًا أنه عارٍ تمامًا من الصحة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «دي إم سي»، تقديم الإعلامية جاسمين طه، والمذاع على قناة «دي إم سي»، مساء الإثنين، أن الحريق الذي نشب في مبنى الوزارة ، لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو إصابات، مشددًا على أن جميع الحجج والمستندات الخاصة بوزارة الأوقاف آمنة تماما.

وذكر أنه تم نقل بعض الملفات المهمة لمبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية، معقبًا: «ما زالنا نراهن على وعي الشعب المصري، وحرصه على الحصول على المعلومات من مصادرها، وجماعات أهل الشر تستغل أي حدث للعب على مشاعر الناس».

وشدد على أن ما أسماهم بأهل الشر مازلوا يتربصون بالدولة المصرية، في ظل الإنجازات التي تحدث على أرض الدولة المصرية-على حد قوله.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق نشب داخل مبنى وزارة الأوقاف، بمنطقة وسط القاهرة، دون خسائر بالأرواح.

وفي وقت سابق، تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق في مبنى وزارة الأوقاف، وتصاعدت الأدخنة.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وتم فرض كردون أمني، لمنع امتداد النيران الى الأماكن المجاورة، وتمت السيطرة على الحريق.