قال رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة، إن بلاده على استعداد لمواجهة أي خطر يمس بأمنها، مهما كان نوعه وحجمه.

جاء ذلك خلال زيارة عمل وتفقد إلى الناحية العسكرية الأولى بالبليدة، اليوم الثلاثاء، وفق وسائل إعلام محلية.

وصرح شنقريحة بأن تعزيز القدرات الدفاعية الوطنية وعصرنة وتطوير مختلف مكونات القوات المسلحة، يشكل أحد الركائز الأساسية التي يبنى عليها استراتيجية لمواجهة مختلف التحديات والمخاطر.

وأفاد شنقريحة بأن الجيش الوطني سيبقى دائما وأبدا على استعداد لمواجهة أي خطر قد يمس بأمن وسلامة الجزائر مهما كان نوعه وحجمه، حفاظا على وديعة الشهداء وضمانا لمستقبل الأجيال المقبلة.

يُشار إلى أن الجزائر كانت رفضت أي تدخل عسكري في النيجر على وقع الاضطرابات السياسية هناك، واعتبرت أي خطوة على هذا الصعيد بمثابة تهديد لها.