ترقية 22 عضوا بهيئة التدريس وتعيين 63 مدرسا بجامعة طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور محمود زكي، رئيس الجامعة، على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ لكل من: أماني محمد نبيه، غادة نبيل محمود، أميرة عدلي كساب، أحمد إسماعيل توفيق بكلية الطب، وياسر محمد اللمعي، بكلية الحقوق، وهالة أحمد السايس بكلية التمريض.

كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة أستاذ مساعد، كل من: حازم محمد عبد الخالق، عمرو أحمد عبد الرحمن، وسام مصطفى عيسوي، رؤوف أحمد عبد الرؤوف، دينا محمد عبد العليم، ريم عادل الخولي، سارة يوسف مكسويل بكلية الطب، وأحمد أحمد نصير بكلية العلوم، سوسن فوزي عساف، هبة محمد سرور بكلية التجارة، السيد عيدغنيم، دينا أحمد مرتضى بكلية الزراعة، مروة محمد أبوشامية، علي مبارك عبد الجليل، محمود محمد عبد الرحيم، إبراهيم حمدي يحيى، بكلية التربية الرياضية.

كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس لكل من محمود حسن الشهاوي، إيمان عبد المنعم الشناوي، بسمه زكريا الخطيب، ياسمين محمد عبد المطلب، لينة عبد الحميد عبد الحميد بكلية الصيدلة، وائل علاء شوقي، نبيل محمود لاشين، أحمد فكري أبو العز، ريهام عبد المجيد عبد السميع، هدير مجدي كمال، بسمه السعيد المرشدي، دعاء أحمد إمام، محمد علي محمود، ألاء سعيد أنور، دينا أحمد سامي، بسمة محمد عبد العزيز، محمود محمد مطاوع، ريهام سلمى أبو المجد، محمد صلاح إسماعيل، إيمان عبد الهادي فتحي، سلمى محمد الشقفي.

بجانب أحمد جمال إسماعيل، محمود مصطفى أبو العطا، ابتسام علي شادي، علياء ممدوح عبد العزيز، دينا حمدي محمد، هند عبد السلام عبدالسميع، أحمد مصطفى الجوهري، شيماء صبحي قاسم، شيماء محمد إبراهيم، أميرة أحمد مصطفى، أسماء سمير يوسف، هبة ممدوح إبراهيم، هبة محمد عزت، فاطمه عبد السلام عبد الله، هند عصام إبراهيم، أميرة عبدالغني خضر.

بالإضافة إلى بسنت محمود عبد العزيز، شيرين حسان عبد الله، إسراء حسن عبد الوهاب، أحمد عاصم أبو زيد، محمد سعيد الشرقاوى ، مي كمال عبد الله، نهى أسامة المبيض بكلية الطب، شاهندا رشاد الأعصر، أحمد حماد عبد الفتاح بكلية العلوم، محمد إبراهيم موسى بكلية التجارة، أحمد رفعت عطا بكلية الهندسة، سالي عبد المنجي مصطفى، علياء وحيد الصعيدي، رانيا جمال الجندي بكلية التمريض، غادة عبد المحسن حسن، شريف محمود عبد المقصود، محمد محمود الشيخ، صبري عباس السيد، شيماء على كامل، السيد الشحات أسماعيل، دينا طلعت يوسف، مروة محمود جلال، سهام أحمد داود، شرين بدرى أحمد، علا السيد الطوخى، أميرة محمد صبري، بكلية الفنون التطبيقية.

والموافقة على منح 681 درجة دبلوم، و231 درجة ماجستير، و87 درجة الدكتوراة.