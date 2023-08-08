مانشستر يونايتد يرفض بيع ماجواير إلى ويست هام

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تقدم نادي ويست هام يونايتد بعرض قيمته 30 مليون جنيه إسترليني (38 مليون و400 آلف دولار)، للتعاقد مع هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا.

وبحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إي ميديا) فإن ويست هام أبدى اهتماما طوال الصيف بضم ماجواير، لكن مانشستر رفض العرض الأول لضم المدافع الدولي مقابل 20 مليون إسترليني.

وخرج ماجواير من حسابات المدرب الهولندي إيريك تين هاج في الموسم الماضي، قبل أن يتم سحب شارة القيادة منه مؤخرا.

وانضم ماجواير إلى مانشستر في 2019 في صفقة قياسية بلغت قيمتها 80 مليون إسترليني.