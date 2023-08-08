باربر وباترسون تتصدران قائمة المنتخب الأسترالي في مونديال القوى

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أعلن الاتحاد الأسترالي لألعاب القوى عن قائمة المنتخب المشارك في بطولة العالم المرتقبة، والمقررة في العاصمة المجرية بودابست، من 19 إلى 27 أغسطس الحالي.

ويضم المنتخب الأسترالي، المقرر مشاركته في هذه البطولة، 67 رياضيا ورياضية، تتقدمهم كيسلي لي باربر وإلينور باترسون حاملتا اللقب العالمي لمسابقتي رمي الرمح والوثب العالي على التوالي.

وأشار الموقع الإلكتروني للبطولة إلى أن باربر تتطلع للدفاع عن لقبها العالمي، والفوز بذهبية رمي الرمح للنسخة الثالثة على التوالي، فيما تسعى باترسون للفوز بلقب الوثب العالي للنسخة الثانية على التوالي بعدما فازت به في النسخة الماضية بمدينة أوريجون الأمريكية العام الماضي.

كما تضم قائمة المنتخب الأسترالي أكثر من مرشح ومرشحة بارزين للمنافسة على الألقاب في المونديال المرتقب.

وتبرز من قائمة المرشحين كل من نيكلا أوليسلاجرز متصدرة لاعبات العالم حاليا في الوثب العالي ونينا كينيدي صاحبة برونزية العالم في القفز بالزانة.