محلل سياسي إيطالي: محمد تكالة أكد استمرار اتفاقية 6 بلس 6 بشأن الانتخابات الليبية

اعتبر المحلل السياسي الإيطالي دانييلي روفينيتي، اليوم، أن انتخاب محمد تكالة رئيساً جديداً للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا لن يغير من اتفاق لجنة "6 + 6" المشكّلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة في المغرب، حول القوانين المنظمة للانتخابات في ليبيا.



وفاز تكالة برئاسة المجلس الأعلى للدولة فى ليبيا، الأحد، بعد حصوله على 67 صوتًا، فى جولة الإعادة مع منافسه خالد المشرى الذى حصل على 62 صوتًا.



وقال روفينيتي، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، إن الاتفاق لن يتغير لأنه تم بين كيانين هما مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وليس من قبل أشخاص، وهما رئيس مجلس الدولة السابق خالد المشري، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.



وكشف روفينيتي عن أول اتصال هاتفي بين تكالة وعقيلة صالح يوم الأحد، حيث أكد تكالة لصالح أن اتفاقية لجنة "6 + 6" ستمضي قدمًا.



كانت لجنة "6+6" أعلنت في وقت سابق التوصل إلى توافق حول قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية بعد اجتماعاتها في مدينة بوزنيقة في المغرب.



وأشار الخبير الإيطالي بموقع "ديكود 39"، إلى أن تكالة كان من أوائل المؤيدين لحكومة فتحي باشاغا التي عينها مجلس النواب في وقت سابق ثم سحب الثقة منها، والتي كانت ستحل محل حكومة الدبيبة.