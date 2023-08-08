أشرف منصور: المعيار الأساسي للالتحاق بالجامعة الألمانية هو الكفاءة والقدرات

• ‎الدكتور ياسر حجازي: نعتمد على البحث العلمي في التدريس

‎احتفلت الجامعة الألمانية بالقاهرة والجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتكريم الطلاب أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية وتسليمهم وثيقة المنحة الدراسية الكاملة فى حضور ذويهم ممن تنطبق عليهم شروط الحصول عليها.

حيث كرم الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة ورئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية المشارك، والدكتور سليم عبد الناظر رئيس الجامعة الألمانية الدولية، والدكتور ياسر جمال حجازي رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة، الطلاب، وسلمهم وثيقة المنحة الكاملة، وذلك بحضور عدد من الصحفيين والإعلاميين.

‎وقال الدكتور أشرف منصور إن الجامعتين تتكاملان ولا تتنافسان، وتمثلان 55% من الشهادات الألمانية الممنوحة خارج الحدود الألمانية، مضيفا أن مبدأ الجامعتين في الالتحاق بهما يعتمد على الكفاءة والقدرات.

‎من جهته، قال الدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة، إن الدراسة تعتمد على البحث العلمي وكل شئ يتم تدريسه من أجل التفكير فيه، فالمدرسة في الأساس تتمثل في إجراء التجارب في المعامل والنقاش مع أعضاء هيئة التدريس وطرح الأسئلة والاستسفارات.

‎وقال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، إن مستقبل مصر موجود عند المتفوقين، فهم أمل مصر الكبير والحقيقي، مشيدا بما تقدمه الجامعة الألمانية من منح للطلاب المتفوقين وتوفير منظومة متكاملة عقلها الدكتور أشرف منصور.

‎وأضاف حسين، خلال حديثه للطلاب الحاصلين على منح من متفوقي الثانوية العامة، أن القصة ليست قصة "فلوس" فقط لتحقيق نموذج جامعة قوي وتعليم جيد فهناك دول لديها ثروات مادية هائلة ولكن لم تتمكن من ذلك، مؤكدا أن المسألة تحتاج إلى فكر وإبداع ونموذج متكامل للإدارة.

‎وتتبع الجامعة الألمانية بالقاهرة إقامة هذا التقليد السنوى منذ نشأتها للعام الواحد والعشرين على التوالي، والألمانية الدولية للعام الخامس على التوالى، حيث يبلغ عدد المنح المقدمة من الجامعتين على مدار الأعوام السابقة أكثر من 700 منحة كاملة.

‎وتشمل المنحة رسوم التقدم للقبول مروراً بمصروفات فترة الدراسة التى تستغرق أربعة أعوام أكاديمية بحسب الكليات المدرجة بالجامعتين كما تشمل المنحة تأمين المعامل والتنقل، وبالنسبة للطلاب المقيمين خارج محافظتي القاهرة والجيزة توفر الجامعتان لهم السكن ومصروف شهري للأعاشة، شريطة أن يحقق الطالب خلال فترة الدراسة متوسط درجات تراكمي لا يقل عن تقدير جيد أو أفضل من خلال التقييم الأكاديمى السنوي وأن يتخرج في الوقت المحدد وأن يلتزم بكل لوائح ونظم الجامعة ولوائح السكن.

‎وحدد مكتب القبول بالجامعة الشروط المقررة لحصول الطالب على المنحة هي أن يكون مصري الجنسية مسجلاً في الصف الثالث الثانوي بشعبة الثلاث علمي رياضة – علمي علوم – أدبي، وألا يكون منقولاً أو حاصلاً على الثانوية العامة في سنوات سابقة، شريطة اجتيازه اختبارات القبول بالجامعتين واختبار اللغة الإنجليزية واختبار الذكاء (IQ واختبارات القدرات الخاصة بكليات العلوم التطبيقية والفنون - برنامج الهندسة المعمارية - كلية الحقوق والدراسات القانونية بالجامعة الألمانية بالقاهرة، وكليتي العمارة والتصميم بالجامعة الألمانية الدولية فى حالة اختيار الطالب الالتحاق بأحدى هذه البرامج الدراسية، على أن يتقدم بالأوراق المطلوبة للالتحاق.