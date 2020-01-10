الخطوط الجوية التايلاندية ونظيرتها التركية توقعان مذكرة تفاهم

وقعت شركتا الخطوط الجوية التايلاندية والخطوط الجوية التركية، مذكرة تفاهم اليوم الثلاثاء بهدف تشكيل شراكة والعمل سويا بشأن المسارات التي يتم التنافس عليها بين آسيا وأوروبا.

يشار إلى أن الشراكات بين شركات الطيران عادة ما تتضمن تنسيق جداول الرحلات ومشاركة الإيرادات. على سبيل المثال، تتعاون شركتا كانتاس إيروايز وطيران الإمارات على الخدمات بين أوروبا واستراليا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن اتفاقيات الشراكة تتطلب موافقة هيئات المنافسة.

وأضافت الوكالة أن الاتفاق من شأنه أن يساعد شركات الطيران توسيع شبكاتها. وتقول شركة الخطوط الجوية التايلاندية إنها تعتزم تدشين رحلات جوية يومية بين بانكوك وإسطنبول، على أن يتم الاعلان عن موعد بدء تسيير الرحلات غدا الأربعاء. ويشار إلى أن الخطوط الجوية التركية تقوم بتسيير رحلتين يوميا للعاصمة التايلاندية.