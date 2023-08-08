سويسرا: تأخيرات رحلات القطارات القادمة من ألمانيا تشكل إزعاجا للعديد من الركاب

قالت شركة السكك الحديدية السويسرية "إس بي بي" يوم الاثنين إن السفر بالقطار من ألمانيا إلى سويسرا أصبح أكثر إزعاجا للعديد من الركاب مع تفاقم التأخير في القطارات القادمة من ألمانيا.

وتستخدم "إس بي بي" قطارات بديلة في بازل في كثير من الأحيان أكثر مما تقرر بالفعل قبل عام بسبب العدد المتزايد من التأخيرات من قبل الشركة المشغلة للسكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان".

وبالنسبة للعديد من العملاء، يعني هذا أنه يتعين عليهم تغيير القطارات في بازل.

وأعربت دويتشه بان عن "أسفها للوضع التشغيلي في حركة المرور عبر الحدود بين سويسرا وألمانيا" يوم الاثنين.

ولفترة طويلة ، وفقا لـ "إس بي بي"، كان هناك 11 قطارا استمر من ألمانيا عبر بازل إلى سويسرا ، بما في ذلك زيورخ وشور أو إنترلاكن. بالإضافة إلى ذلك ، يسافر قطار واحد من ألمانيا عبر بازل عبر سويسرا إلى إيطاليا.

أما الآن ، وفقا لموقع "إس بي بي"، هناك خمسة في اليوم، بما في ذلك القطار إلى إيطاليا. وعلى الخطوط الأخرى ، يتعين على الركاب حاليا تغيير القطارات في بازل.

ووفقا لـ "إس بي بي" و "دويتشه بان"، فإن السبب هو تأخيرات إضافية بسبب حادث في فرانكفورت، حيث ألحقت شاحنة مفصلية أضرارا بجسر للسكك الحديدية. لذلك تم إغلاق خط واحد وكان لا بد من تحويل القطارات. وفي مطلع آب/أغسطس ، أعلنت "دويتشه بان" أنه من المتوقع أن تستغرق الإصلاحات في فرانكفورت شهرين.

ويتأثر المسافرون من ألمانيا إلى سويسرا بشكل خاص. وفي الاتجاه المعاكس ، سيستمر تشغيل جميع القطارات باستثناء قطار واحد دون انقطاع.