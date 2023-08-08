الرئيس السيسي: تطوير القاهرة التاريخية لاستعادة مكانة مصر في هذا المقام

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر لطائفة البهرة الهندية على دورها ومساهمتها في دعم أضرحة آل البيت.

وقال خلال افتتاحه مسجد السيدة نفيسة بعد أعمال التطوير والترميم، اليوم الثلاثاء، إن الدولة تعمل على إنجاز أعمال التطوير بشكل كامل في مسجد السيدة زينب، علما بأنه تم افتتاحه في شهر رمضان الماضي لأداء الصلوات.

وأضاف أن ما يتم تنفيذه يأتي في إطار خطة وضعتها الدولة لتطوير القاهرة التاريخية، وذلك لاستعادة مكانة مصر في هذا المقام التاريخي.

وأشار إلى أن أعمال التطوير مستمرة في مختلف مناطق القاهرة التاريخية، أسوة بما جرى في منطقة مجرى العيون، على النحو الذي ساهم في تغيير الواقع الصعب الذي عاشه المواطنون هناك.

وفي وقت سابق من صباح اليوم الثلاثاء، افتتح الرئيس السيسي، مسجد السيدة نفيسة، وذلك بعد أعمال التطوير والترميم.

وتفقد الرئيس السيسي أعمال تطوير المقصورة بمسجد السيدة نفيسة، كما أدى الصلاة فيه.