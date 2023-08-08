في موقف سياسي وُصفه بأنه غير معتاد، وصفت الولايات المتحدة، هجوما شنه مستوطنون إسرائيليون، يوم الجمعة، وأدى إلى استشهاد فلسطيني بلغ من العمر 19 عاما، بأنه «إرهابي».

وندد مكتب وزارة الخارجية الأمريكية للشرق الأدنى، بـ«الهجوم الإرهابي الذي شنه مستوطن إسرائيلي متطرف».

وفي وقت لاحق، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن هذا الاختيار للكلمات لم يكن خطئا، مضيفا: «منطقنا هو أن الأمر يتعلق بهجوم إرهابي، ونحن قلقون بشأنه لذا صنفناه على أنه كذلك».

ودعا إلى تحقيق العدالة بالقدر نفسه من الصرامة في كل حالات العنف المتطرف، أيا يكن منفذوها، مرحبا بتوقيف إسرائيليين يشتبه بقتلهما الفلسطيني.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الجمعة، في بيان، استشهاد الشاب قصي معطان، برصاص مستوطنين في قرية برقة شرقي رام الله.