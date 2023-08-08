يواجه عدد من البنوك العاملة في الولايات المتحدة مثل ويلز فارجو وبي.إن.بي باريبا غرامات تصل إلى مئات الملايين من الدولارات بسبب استخدامها أنظمة اتصالات غير رسمية مثل واتسآب والرسائل النصية الشخصية والبريد الإلكتروني في مراسلات العمل.

ووافقت وحدات بنك ويلز فارجو الأمريكي على دفع 125 مليون دولار للجنة الأوراق المالية والتداول الأمريكية، في حين وافق بنك بي.إن.بي باريبا على دفع 35 مليون دولار للجنة اليوم الثلاثاء.

كما سيدفع البنكان 75 مليون دولار لكل بنك بسبب مخالفات مماثلة لسماسرة المشتقات العاملين لديهما بحسب لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية.

وبشكل عام أعلنت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع أن إجمالي الغرامات بلغ 266 مليون دولار، في حين أعلنت لجنة الأوراق المالية والتداول وصول إجمالي الغرامات التي ستجمعها إلى289 مليون دولار.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن إجمالي الغرامات المرتبطة بتحقيقات استخدام وسائل الاتصال والتواصل غير الرسمية في التعاملات الرسمية للبنوك والمؤسسات المالية وصل إلى أكثر من 5ر2 مليار دولار، لتصبح واحدة من أكبر غرامات إنفاذ القانون خلال السنوات العشر الماضية.

وقال لوري كيت المتحدث باسم ويلز فارجو في بيان، إن البنك سعيد بحل هذه القضية، في حين رفض بنك بي.إن.بي باريبا التعليق على الأنباء.

يذكر أن المؤسسات المالية ملزمة قانونا باستخدام وسائل اتصالات رسمية مع حفظ المراسلات الخاصة بالعمل لأغراض المراجعة التدقيق.