فيوتشر يضم محمد محمود بعد رحيله عن الأهلي

نجحت إدارة التعاقدات في نادي فيوتشر من ضم محمد محمود، لاعب النادي الأهلي السابق، وذلك في إطار خطة نادي لتدعيم صفوف الفريق في الصيف الجاري.

وكان النادي الأهلي قد قام بفسخ تعاقده مع محمد محمود من طرف واحد، قبل عدة أيام، ليحق اللاعب بذلك الانضمام لأي فريق آخر، بشكل مجاني.

وقام نادي فيوتشر الذي يستعد للاستغناء عن لاعبه محمد رضا بوبو، القريب من الانتقال إلى بيراميدز، في الدخول في مفاوضات جادة مع محمد محمود، نجح خلالها في إتمام التعاقد معه بشكل نهائي.

يُذكر أن محمد محمود، البالغ من العمر 25 عامًا ويلعب في مراكز وسط الملعب، بدأ مسيرته في وادي دجلة، وانتقل بعدها إلى الأهلي في شتاء 2019، لكنه تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة مرتين على التوالي.

وبعد المشاركة في عدد قليل من المباريات، انتقل محمد محمود على سبيل الإعارة لنادي الاتحاد السكندري في الموسم الماضي، وبعد نهاية تلك الفترة، قام الأهلي بفسخ التعاقد مع اللاعب، وفقًا لرؤية مارسيل كولر، المدير الفني للأحمر، الذي أكد خروج اللاعب من حساباته بالفترة القادمة.

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