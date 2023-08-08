شيخ الطرق الصوفية: الجهد المبذول في تطوير مساجد آل البيت أثلج الصدور

هنأ الدكتور عبدالهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، الشعب المصري والأمة الإسلامية بالتطوير الشامل لمساجد آل البيت والمساجد الكبرى، بناءً على توجيهات الرئيس السيسي.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الإثنين، أن الرئيس السيسي تبنى تطوير دور العبادة كمشروع قومي، معقبًا: «أتوجه بالشكر للرئيس على الجهد الذي أثلج صدور المصريين»، ولاهتمامه الكبير بهذا الملف إلى جانب مشروعاته القومية في المجالات الاقتصادية والسياحية والزراعية.

وأكد أن اهتمام الرئيس بعملية تطوير المساجد ومقامات آل البيت يعطي انطباعًا طيبًا، منوهًا أن هذا المشروع بمثابة استثمار في القيم والأخلاق في نفوس الأجيال والنشء، إلى جانب أن مصر هي من صدرت القيم الأخلاقية وحسن التعاون للعالم .

وردًا على الشائعات المتعلقة بهدم الدولة لدور العبادة، أكد أن الرئيس السيسي يرد على العالم كله بأن مصر لا تهدم ولا تزيل المساجد، بل تعمل على تطويرها وبنائها من أجل مشروع استثماري كبير متمثل في الحفاظ على مساجد آل البيت والتعرف عليهم والاقتداء بهم.

وأعلنت وزارة الأوقاف، في وقت سابق عن خطة شاملة لتطوير مساجد آل البيت بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي بدأتها بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، الذى تكلف 150 مليون جنيه، هذا بالإضافة إلى عددًا من المساجد أبرزها مساجد السيدة فاطمة النبوية، السيدة رقية، السيدة سُكَينة، السيدة حورية في بنى سويف، السيدة زينب، السيدة نفيسة.