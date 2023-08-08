 مرصد أثينا الوطني: حرائق الغابات دمرت نحو ربع منطقة أتيكا باليونان في 6 أعوام - بوابة الشروق
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مرصد أثينا الوطني: حرائق الغابات دمرت نحو ربع منطقة أتيكا باليونان في 6 أعوام

أثينا - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 8 أغسطس 2023 - 4:03 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 أغسطس 2023 - 4:03 م

ذكر مرصد أثينا الوطني اليوم الثلاثاء، أن حرائق الغابات دمرت ما يقرب من ربع منطقة "أتيكا"، الأكثر اكتظاظا بالسكان في اليونان، والتي تضم أثينا، خلال الأعوام الستة الماضية.

وأسفر 11 حريقا كبيرا، بالإضافة إلى سلسلة من الحرائق الأصغر، عن تدمير نحو 55 ألف هكتار من الأراضي منذ عام 2017، وحتى يوليو 2023.

وقال خبير الأرصاد الجوية، كونستانتينوس لاجوفاردوس، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء، إن هذا يعادل نحو 23% من أراضي منطقة "أتيكا"، بعد استبعاد مدينة أثينا التي تعج بالسكان.

وقام مرصد أثينا الوطني خلال إعداد المسح، بتحليل بيانات واردة عن خدمة "كوبرنيكوس" المعنية بمراقبة الأرض، والتابعة للاتحاد الأوروبي.

ودعا العلماء في بيانهم إلى "إعادة تعريف كامل للإدارة الاستراتيجية لحرائق الغابات".


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