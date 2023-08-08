الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 22 فلسطينيا غالبيتهم أسرى محررون من الضفة الغربية

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 22 مواطنا فلسطينيا، غالبيتهم أسرى محررون، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن قوة إسرائيلية خاصة "مستعربون" قامت باختطاف 3 مواطنين فلسطينيين من بلدة "الزبابدة" جنوب محافظة "جنين" الواقعة شمال الضفة الغربية، موضحة أن أحد المختطفين أسير مُحرر، كما جرى اعتقال أسير محرر آخر من قرية "سيريس" جنوب المحافظة ذاتها.

وقالت المصادر إن قوات الاحتلال اعتقلت كذلك 13 فلسطينيًا من بلدة "كوبر" الواقعة شمال غرب رام الله، مشيرة إلى أن غالبية المعتقلين أسرى مُحررون، وجاء اقتحام الاحتلال الإسرائيلي للبلدة والاعتقالات بعد تصدي أهل البلدة لمحاولات مستوطنين إسرائيليين لإقامة بؤرة استيطانية على أراضي البلدة.

وفي بيت لحم الواقعة إلى الجنوب من مدينة القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وفي محافظة "الخليل" جنوب الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال أسيرين مُحررين من بلدة "بيت أمر" الأكثر اضطرابا في شمال المحافظة.