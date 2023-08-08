ساوثهامبتون يرفض عرضا ثالثا من ليفربول للتعاقد مع لافيا

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رفض نادي ساوثهامبتون، المنافس بدوري البطولة الإنجليزية (دوري الدرجة الأولى)، مساء الاثنين، عرضا ثالثا من ليفربول للتعاقد مع لاعب وسطه البلجيكي الدولي روميو لافيا.

وتقدم ليفربول بعرض أول بقيمة 34 مليون جنيه إسترليني (43 مليون و500 آلف دولار) بالإضافة إلى حوافز بقيمة أربعة ملايين إسترليني، لكن ساوثهامبتون رفض، ثم عاد ليفربول وتقدم بعرض ثان بقيمة 42 مليون جنيه إسترليني لكنه قوبل بالرفض أيضا.

وبحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إي ميديا) رفض ساوثهامبتون عرضا ثالثا من ليفربول لضم لافيا مقابل 46 مليون جنيه إسترليني.

وتردد أن ساوثهامبتون يرغب في الحصول على 50 مليون إسترليني لبيع اللاعب الذي شارك مع الفريق في 29 مباراة.