قام الحاكم رون ديسانتيس بتغيير مديرة حملته للانتخابات الرئاسية مع تعثر الحملة داخل الحزب الجمهوري، حسبما قالت الحملة اليوم الثلاثاء، وهي آخر محاولة إصلاح بالنسبة لمرشح تراجع في استطلاعات الرأي في الأشهر القليلة الماضية.

ويحل جيمس اوثمير، الذي شغل منصب كبير موظفي مكتب ديسانتيس حاكم فلوريدا، محل جينيرا بيك، التي كانت تقود حملة تعرضت لمشكلات مرتبطة بالميزانية واليمين المتطرف.

وتعرضت بيك (36 عاما) وهي ناشطة سياسية قادت الحملة خلالها عملية إطلاقها الصعبة على موقع تويتر، للتدقيق في الأسابيع الأخيرة حيث قامت الحملة بتسريح أكثر من ثلث موظفيها وتفاقمت مشكلات الانتخابات بالنسبة لديسانتيس.

وقال أندرو روميو، المتحدث باسم ديسانتيس في بيان "لقد كان جيمس أثمير أحد كبار مستشاري الحاكم ديسانتيس لسنوات وهناك حاجة إليه في أهم مركز: العمل مع جينيرا بيك وبقية الفريق لوضع الحاكم في أفضل وضع ممكن للفوز بهذه الانتخابات التمهيدية وهزيمة جو بايدن".

وأضاف روميو "لقد حان الوقت لعكس تراجع الأمة وإحياء مستقبل أمريكا".

وفى الوقت ذاته ذكرت صحيفة بوليتيكو الأمريكية أن جينيرا بيك ستتولى منصب كبيرة الخبراء الاستراتيجيين وفق النظام الجديد للحملة .