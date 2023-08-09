محكمة بكوريا الجنوبية ترفض القبض على رئيس اتحاد تعاونيات الائتمان

رفضت محكمة بكوريا الجنوبية طلبا لممثلي الادعاء لإصدار مذكرة اعتقال بحق بارك تشا- هون، رئيس اتحاد تعاونيات الائتمان المجتمعية، على خلفية مزاعم بتلقي رشوة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.



وذكر تقرير لمجموعة إعلامية من مكتب ممثلي ادعاء المحكمة الجزئية لشرقى سول، أن المحكمة رفضت الطلب معللة ذلك بأن المحكمة تحتاج لضمان حق بارك تشا - هون في الدفاع.



ويعتزم ممثلو الادعاء بحث ما إذا كانوا سيسعون لإصدار مذكرة اعتقال مجددا، مشيرين إلى صعوبة فهم قرار المحكمة، ولم تجب المحكمة على طلبات لاستيضاح الأمر.



وعقدت المحكمة جلسة بناء على الطلب في وقت سابق من اليوم. ونفى بارك مزاعم تلقيه رشوة لدى حضوره الجلسة، حسبما أفادت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.