وزير الصناعة العراقي: نبحث مع السعودية إنشاء مدن صناعية أو اقتصادية

قال وزير الاقتصاد والمعادن العراقي محمد بتال نجم اليوم الاثنين إن حوارات ومناقشات تدور حاليا مع السعودية لإنشاء مدن صناعية أو اقتصادية.

وأشار نجم في مقابلة مع الخدمة التلفزيونية لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) إلى أن المجلس التنسيقي العراقي السعودي الذي اجتمع قبل نحو ثلاثة أشهر في جدة بالسعودية أسفر عن تفاهمات عن مشاريع محددة اعتبرها الوزير بمثابة "أولويات".

وأضاف "ننتظر قدوم وفد فني (من السعودية) للبدء بإنشاء أول تعاون ينبثق عن المجلس التنسيقي في القطاع الصناعي. هنالك حوار ومناقشات فنية لإنشاء إما مدن صناعية أو اقتصادية فيها مناطق حرة ودعم لوجيستي كما هو الحال مع المدينة الاقتصادية مع الأردن".

كان وزير الصناعة السعودي بندر الخريف قد أشار في مايو أيار الماضي إلى وجود محادثات بخصوص إنشاء منطقة صناعية في العراق مخصصة للمصنعين السعوديين. وأشار الوزير السعودي حينها إلى أن العمل يجري مع العراق للاستفادة من الثروات الطبيعية مثل الفوسفات والألومنيوم.

وفي حديثه لوكالة أنباء العالم العربي، قال وزير الصناعة العراقي إن العراق يأمل أن يتمكن من توطين الصناعات، مؤكدا على ضرورة قيام "شراكات حقيقية" بين القطاعين العام والخاص.

وقال أيضا "أركز على أننا ندعم القطاع الخاص ونقدمه على القطاع الحكومي".

وأكد نجم أيضا على أن تحديث القطاع الصناعي يمثل أولوية للحكومة العراقية الحالية برئاسة محمد شياع السوداني، مشيرا إلى تهالك جزء كبير من المصانع المملوكة للدولة وعدم قدرتها على المنافسة.

وتابع "الآن نحن نقوم بالمراجعة في هذه الحكومة وأوردنا في البرنامج الحكومي بمراجعة جميع المصانع التي يمكن أن تؤهل وتنتج لنمضي بها وما عدا ذلك سنذهب إلى تصفيتها وإعلانها كفرص مشاركة مع القطاع الخاص".