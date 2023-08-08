الرئيس التونسي يؤكد حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون المثمر مع مصر

استقبل رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيّد، ظهر اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج، سامح شكري، وزير خارجية جمهورية مصر العربية.



وبحسب بيان صادر عن الرئاسة التونسية، مساء الثلاثاء، أعرب «سعيّد» عن حرص تونس على مزيد تعزيز علاقات الأخوة الصادقة، والتعاون المثمر القائمة مع مصر في شتى المجالات.



وأكد عزم بلاده على الارتقاء بالعلاقات مع مصر إلى أعلى المراتب، وتنويعها، وتذليل الصعوبات التي قد تعترضها؛ لما فيه خير الشعبين الشقيقين ومصلحتهما المشتركة.



كما تم التطرق خلال هذا اللقاء، إلى جملة من الملفات الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، نقل «شكري» للرئيس التونسي تحيات وتقدير شقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيداً بما تشهده العلاقات بين البلدين من تقدم مستمر في السنوات الأخيرة، والزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس التونسي إلى القاهرة في إبريل 2021، وما مثلته من نقلة نوعية في علاقات البلدين.



وجدد وزير الخارجية خلال اللقاء، دعم مصر وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإجراءات وجهود الرئيس قيس سعيد، والدولة التونسية التي تهدف إلى بناء مستقبل أفضل للشعب التونسي الشقيق، وتحقيق الاستقرار والتنمية في البلاد.



وأوضح أبو زيد، أن الرئيس قيس سعيد طلب خلال اللقاء، نقل عظيم تقديره وتحياته لشقيقه الرئيس السيسي، مؤكداً تطابق مواقف القيادتين حيال جميع القضايا والإقليمية والتحديات الدولية، واعتزازه بالدعم الذي تحظى به تونس من شقيقتها مصر في مواجهة التحديات كافة.



وتطرق اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية التي تهم البلدين، وفى مقدمتها الوضع في السودان وليبيا والقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى قضية الهجرة غير الشرعية، وما تفرضه كل هذه الموضوعات من تحديات مشتركة للبلدين، وتقارب مواقف القاهرة وتونس؛ من حيث ضرورة التعاطي معها في إطار التضامن والتنسيق والحفاظ على المصالح الوطنية ومصالح شعوب المنطقة.



وفى نهاية تصريحاته، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أنه تم التأكيد خلال اللقاء على حرص الجانبين على استمرار التنسيق المتبادل؛ من أجل تحقيق الأهداف المرجوة للبلدين والشعبين الشقيقين على مختلف الأصعدة، حيث نقل الرئيس التونسي اهتمامه باستمرار آليات التشاور والتنسيق القائمة على مستوى وزارتي خارجية البلدين، لضمان وحدة المواقف تجاه مختلف القضايا والعمل المشترك للارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين.