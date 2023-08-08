أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، نيران رشاشاتها تجاه مراكب الصيادين في بحر منطقة السودانية غرب مدينة غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن زوارق الاحتلال الحربية المتمركزة في عرض بحر القطاع فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة بشكل عشوائي تجاه مراكب الصيادين، الذين يمارسون عملهم في صيد الأسماك، ولاحقتهم، وأجبرتهم على مغادرته.

وتتعمد بحرية الاحتلال إطلاق الرصاص صوب الصيادين في بحر غزة بشكل يومي، وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد، بجانب اعتقالهم ومصادرة مراكب صيدهم.

جاء ذلك في وقت اقتحم فيه مستوطنون، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدَّوا طقوسًا تلمودية في باحاته.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية يوميا، باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد.