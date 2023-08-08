 كبار الأطباء في إنجلترا يحددون مواعيد جديدة للإضراب عن العمل - بوابة الشروق
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كبار الأطباء في إنجلترا يحددون مواعيد جديدة للإضراب عن العمل

مظاهرات بريطانيا
مظاهرات بريطانيا
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 8 أغسطس 2023 - 3:58 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 8 أغسطس 2023 - 3:58 ص

حدد كبار الأطباء في إنجلترا مواعيد جديدة للإضراب عن العمل الشهر المقبل ، وذلك في تحد لوزير الصحة ستيف باركلي لمناقشة مطالبهم المتعلقة بالأجور في جولة جديدة من المحادثات، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.

ونقلت بلومبرج عن بيان للجمعية الطبية البريطانية صدر اليوم الاثنين، إنه من المقرر أن ينظم الأطباء الاستشاريون إضرابا في 19 و 20 سبتمبر للاحتجاج على سنوات من الأجور التي تراجعت بشكل حقيقي.

ويأتي ذلك بعد إضراب استمر يومين في يوليو الماضي، إضافة إلى الإضرابات المخطط لها يومي 24 و 25 أغسطس الحالي .

وقالت بلومبرج إن الأطباء المبتدئين بنفس النقابة يعتزمون تنظيم إضراب عن العمل لمدة أربعة أيام في وقت لاحق هذا الشهر.

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