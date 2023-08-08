وفاة شخص في لاتفيا وألمانيا تساعد سلوفينيا وسط أحوال جوية سيئة

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استمر، اليوم الثلاثاء، التأثير المدمر للظروف الجوية شديدة السوء عبر القارة الأوروبية.

ولقي شخص حتفه وأصيب ثمانية آخرون جراء عواصف شديدة في لاتفيا.

وقالت وزيرة الصحة اللاتفية ليجا منجيلسونه، اليوم الثلاثاء، إن شخصا لقي حتفه إثر سقوط شجرة عليه وتوفي متأثرا بجروحه في المستشفى.

وضربت هبات رياح قوية وعواصف ثلجية وأمطار لاتفيا وإستونيا وليتوانيا أمس الاثنين، ولحق دمار بمبان ومركبات واقتلعت العواصف أشجارا في الدول الثلاث.

وانقطعت الكهرباء عن آلاف المنازل، بحسب تقارير إعلامية.

وفي سلوفينيا، بدأ أول فريق من عمال الإغاثة الألمان عملياتهم عقب الفيضانات والانزلاقات الأرضية المميتة.

وفي مطلع الأسبوع، قامت سلوفينيا بتفعيل آلية الاتحاد الأوروبي للاستجابة للكوارث، وبموجب الآلية، أرسلت ألمانيا جسرين جاهزين وأرسلت فرنسا حفارين خاصين.