تراجع واردات النفط الصينية لأدنى مستوى منذ 6 أشهر خلال يوليو الماضي

تراجعت واردات النفط الخام الصينية خلال يوليو الماضي لأدنى مستوى منذ ستة أشهر، حيث يؤثر التعافي الاقتصادي البطئ على الطلب على الطاقة.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن البيانات الحكومية أظهرت اليوم الثلاثاء، أن واردات النفط بلغت 43.69 مليون طنا الشهر الماضي، وهذا ما يعادل 10.33 مليون برميل يوميا، فيما يعد أدنى مقدار منذ يناير الماضي.



وتراجعت واردات النفط الخام بنسبة 19% مقارنة يونيو الماضي، عندما بلغت أعلى مستوى منذ ثلاثة أعوام.



وأظهرت البيانات الحكومية، أن صادرات الصين من المنتجات النفطية في يوليو الماضي بلغت 5.31 مليون طنا.



وارتفعت الصادرات خلال أول سبعة أشهر من العام بنسبة 46% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.