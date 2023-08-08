الحظر المفاجئ لتطبيق تيليجرام في العراق يثير جدلا وتساؤلات

فاجأت الحكومة العراقية مواطنيها أمس الأحد بقرار حظر تطبيق تيليغرام، وعزت وزارة الاتصالات قرارها بالحد من مساعي تسريب البيانات الشخصية للمواطنين، مع عدم تعاون إدارة التطبيق معها، الأمر الذي أثار حفيظة فصائل مسلحة تحصر إعلامها وقنواتها بهذا التطبيق لاعتبارات مختلفة.

وقالت وزارة الاتصالات في بيانها إن حجب تطبيق تيليغرام جاء بناء على توجيهات الجهات العليا لمحددات تتعلق بالأمن الوطني "وحفاظا على البيانات الشخصية للمواطنين، التي خرق التطبيق المذكور سلامة التعامل، بها خلافا للقانون".

وأضافت أن "مؤسسات الدولة ذات العلاقة قد طلبت مرارا من الشركة المعنية بإدارة التطبيق المذكور التعاون في غلق المنصات التي تتسبب في تسريب بيانات مؤسسات الدولة الرسمية والبيانات الشخصية للمواطنين، مما يشكل خطرا على الأمن القومي العراقي والسلم المجتمعي، إلا إن الشركة لم تستجب ولم تتفاعل مع أي من تلك الطلبات".

بعض الحسابات والصفحات ربطت القرار بتوجهات وتدخلات السفيرة الأميركية في بغداد، إلينا رومانوسكي، ونشرت صورة لها مع وزيرة الاتصالات هيام الياسري، بالإضافة إلى المزيد من المنشورات التي تعزز ذات التوجه.

وصرّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) بالقول إن "تسريب البيانات المهمة للمؤسسات الحكومية والمواطنين على حد سواء يعود لأشهر سابقة، وقد قمت بإخطار الدوائر المعنية في الوزارة قبل ثلاثة أيام بضرورة اتخاذ خطوات لمعالجة الموضوع".

وأضاف أن الإجراء الذي اتخذته وزارة الاتصالات "هو الأضعف بين الإجراءات التي ينبغي للدولة أن تتخذها"، مستبعدا استمراره كون الهدف منه هو الضغط على إدارة التطبيق لحجب القنوات التي تقف وراء تسريب البيانات.

وبما أن تطبيق تيليغرام روسي، فقد لفت المصدر إلى ضرورة معالجة الأمر مع روسيا "التي تشترك مع العراق في مصالح سياسية واقتصادية من بينها الأمن القومي، وذلك من خلال لجنة التنسيق الرباعية التي تجمع البلدين بالإضافة إلى سوريا وإيران وتهدف لتبادل المعلومات والتنسيق المشترك للقضاء على كل ما يهدد أمن هذه البلدان".

وتابع قائلا "وبما أن هذا التسريب يهدد أمن العراق فمن الأولى مطالبة موسكو بالتدخل".

وفي حين أجبر الحظر الحكومي مستخدمي تيليغرام للجوء إلى استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة (في.بي.إن)، أعلنت جماعة تطلق على نفسها (فريق فاطميون الإلكتروني)، تمثل توجهات فصائل شيعية مسلحة مقربة من قوى تحالف الإطار التنسيقي الداعم للحكومة، عن تنفيذ هجمات سيبرانية على مواقع شبكة الإعلام العراقي وهيئة الإعلام والاتصالات.

ونشرت الفريق على حسابه في تويتر مساء أمس بيانا جاء فيه "نحذر وزارة الاتصالات أن تتراجع عن قرار حجب هذه المنصة" معتبرا أن القرار "جزء من عملية تكميم الأفواه".

وأضاف البيان أن الهجمات السيبرانية "ما هي إلا جرس إنذار لكم"، مضيفا "اعملوا على تطوير البنى التحتية الخاصة بالاتصالات داخل البلد، وامنعوا فساد شركات الاتصال ولا تكونوا درعا للفاسدين. هذه المنصة ليست ملك أحد ولا يحق لكم التعدي على حقوق الجميع بالتعبير عن آرائهم كون حرية التعبير كفلها الدستور، وإن خالفتم فسنعود".

وحول أهمية تطبيق تيليغرام بالنسبة لبعض الفصائل، يرى الناشط والباحث العراقي حيدر حمزوز المختص بتدقيق الحقائق على مواقع التواصل الاجتماعي أن التطبيق يوفر لتلك الفصائل "المجهولية المطلوبة لها خلال النشر، كما يضمن لها سرعة انتشار الأخبار وجذب الجماهير".

ويضيف لوكالة أنباء العالم العربي "التطبيق يجذب جماعات العنف لأنه يتهاون دائما مع خطاب الكراهية وحالات العنف، كما أنه لا يستجيب لطلبات المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني في هذا الشأن".

وحذر حمزوز المستخدمين من اللجوء إلى برامج (في.بي.إن) لاحتمال تعرض بياناتهم للخطر في حال لم يكن التطبيق الذي يختارونه آمنا.