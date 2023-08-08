ظهر على ساحة الحرب الروسة الأوكرانية، في الأسبوع الماضي، استخدام الجيش الأوكراني لزوارق بحرية مسيرة (غير مأهولة) للهجوم على سفن حربية روسية في البحر الأسود، الأمر الذي يثير تساؤل حول ماهية تلك الزوارق وكيف تؤثر على الحروب؟

وأوضحت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في تقرير مطول لها، أمس الاثنين، أن تلك المسيرات البحرية هي سفن صغيرة غير مأهولة (بعناصر بشرية) تعمل على سطح الماء أو تحته.

وقال المحلل العسكري شون بيل، إن هذه المسيرات "رخيصة نسبيًا وتشكل تهديدًا سريعًا نسبيًا للسفن العسكرية الروسية، لا سيما عندما يتم الهجوم ليلاً".

وأضاف: "يمكن للزوراق البحرية المسيرة أن تعمل على سطح البحر أو تحته مباشرة، حيث يصعب على الرادار التقليدي اكتشافها".

ومضى قائلا: "عادة ما تكون تلك المسيرات مصنوعة من ألياف الكربون لتوفير عنصر القدرة على التخفي، وإذا تم إجراء الهجمات في الليل، يجب اكتشافها بالعين البشرية، كما يختفي صوتها نظرا لصوت البحر".

وعن التأثير الذي يمكن أن تحدثه تلك التقنية على الحرب، يقول بيل إن الزوارق المسيرة تميل إلى أن تكون صغيرة نسبيًا وبالتالي فهي تتمتع بقدرة محدودة على حمل عبوة ناسفة كبيرة.

وتابع: "يميل الضرر الناجم إلى أن يكون معنويا أكثر منه جسديًا، على الرغم من أن الضرر الذي لحق بسفن أسطول البحر الأسود قد يستغرق بعض الوقت لإصلاحه".

وأوضح بيل، أن استخدام تلك الزوارق "يشبه الدبابير التي تعطل حفلة الشواء الصيفية، فمن غير المرجح أن تسبب أي ضرر دائم، لكنها يمكن أن تكون مصدر إلهاء كبير للجهود الرئيسية".

وأكد أنه يمكن كسب الحروب من خلال تدمير إرادة العدو للقتال بدلاً من النصر البحت في ساحة المعركة.

وحول تأثيرها على مستقبل الحروب، قال بيل: "معظم المحللين العسكريين يعتقدون أن التوسع الهائل في استغلال تكنولوجيا المسيرات غير المأهولة سيكون له آثار عميقة على التخطيط الدفاعي في المستقبل".

وأضاف: "على الرغم من وجود مجموعة شاملة من القدرات الدفاعية حول السفن المستهدفة، فإن السهولة التي تمكن بها الأوكرانيون من إلحاق الضرر بالسفن الروسية ستشجع حتمًا على استخدامها".

وأكد أن الوتيرة التي يمكن بها تكييف هذه التكنولوجيا البحرية، بالإضافة إلى تعزيزها بكميات ضخمة من الطائرات بدون طيار (درونز) ستخلق تحديًا دائمًا لمخططي الدفاع".