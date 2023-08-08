انقلابيو النيجر يعينون اقتصاديا سابقا رئيسا للوزراء

بعد نحو أسبوعين من تولي الجيش السلطة في النيجر، عين مدبرو الانقلاب وزير الاقتصاد السابق علي الأمين زين رئيسا جديدا للوزراء في البلاد.

وأعلن متحدث باسم المجلس العسكري ذلك على شاشة التلفزيون في وقت متأخر من مساء الاثنين.

وكان الأمين زين سابقا وزيرا للاقتصاد والمالية لعدة سنوات في حكومة الرئيس آنذاك مامادو تانجا، الذي أطيح به في عام 2010، وعمل مؤخرا خبيرا اقتصاديا في بنك التنمية الأفريقي في تشاد، وفقا لتقرير إعلامي نيجيري.

وفي نهاية يوليو، أطاح الجيش بالرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم وعلق العمل بالدستور في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 26 مليون نسمة. وفي عهد بازوم، كانت النيجر واحدة من آخر الشركاء الاستراتيجيين للغرب في الحرب ضد تقدم الإسلاميين في منطقة الساحل.

وانتهى إنذار نهائي وجهته المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) إلى مدبري الانقلاب لإعادة بازوم إلى منصبه في مطلع الأسبوع. وبخلاف ذلك، ستتخذ إيكواس إجراءات يمكن أن تشمل استخدام القوة، بحسب الإنذار. وسيجتمع رؤساء وزراء الدول الأعضاء في مجموعة إيكواس في العاصمة النيجيرية أبوجا يوم الخميس المقبل لمناقشة كيفية المضي قدما.