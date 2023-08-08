بلجيكا: توقف حركة الشحن في نهر شخيلت بعد غرق سفينة هولندية

أعلنت السلطات البلجيكية، اليوم الثلاثاء، توقف حركة الملاحة والشحن عبر نهر شخيلت البلجيكي في المنطقة الواقعة بين مصبي نهري دورم ودندر، وذلك حتى الساعة 10 صباحا على الأقل بتوقيت وسط أوروبا الصيفي.

وقال مسئول صحفي من وكالة "فلامز فوترفيج" المسئولة عن الملاحة في الممرات المائية الفلمنكية، عبر الهاتف، إن سبب التوقف جاء بعد غرق سفينة شحن هولندية في النهر صباح أمس الاثنين، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وأوضحت "فلامز فوترفيج" إن من المتوقع أن تضطر إلى إطالة أمد التوقف لحركة الملاحة في النهر، وستصدر بيانا في وقت لاحق اليوم.

وأوضحت بلومبرج أن من المعتاد أن تمر نحو 450 سفينة شحن عبر المنطقة شهريا .

ونقلت بلومبرج عن تقرير لصحيفة "إن آر سي داجلاد" الهولندية أن قبطان سفينة الشحن الهولندية "جوجو 2" في عداد المفقودين حاليا .

وأضافت الصحيفة أن السفينة التابعة لمؤسسة "جوجولوجيستكس" كانت تنقل شحنة من الطوب من مدينة أنتويرب إلى مدينة مينين البلجيكية على الحدود الفرنسية.